国際サッカー連盟（FIFA）は10月17日、最新のFIFAランキングを発表した。10月シリーズで、パラグアイと２−２で引き分け、ブラジルに３ー２で歴史的初勝利を飾った日本は前回と変わらず19位。アジア最上位をキープした。上位にも変動があった。前回、首位から３位に後退したアルゼンチンはフランスを抜いて、２位に上昇。日本に敗れたブラジルはオランダにかわされ、７位に転落した。また、ドイツは２ランク浮上し、トップ10