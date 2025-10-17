最新のFIFAランキングが発表！日本はブラジル撃破も19位で変動なし、２位と３位が入れ替る
国際サッカー連盟（FIFA）は10月17日、最新のFIFAランキングを発表した。
10月シリーズで、パラグアイと２−２で引き分け、ブラジルに３ー２で歴史的初勝利を飾った日本は前回と変わらず19位。アジア最上位をキープした。
上位にも変動があった。前回、首位から３位に後退したアルゼンチンはフランスを抜いて、２位に上昇。日本に敗れたブラジルはオランダにかわされ、７位に転落した。また、ドイツは２ランク浮上し、トップ10に返り咲いている。
最新の順位は以下の通り。
【FIFAランキング トップ20】
１位 スペイン
２位 アルゼンチン
３位 フランス
４位 イングランド
５位 ポルトガル
６位 オランダ
７位 ブラジル
８位 ベルギー
９位 イタリア
10位 ドイツ
11位 クロアチア
12位 モロッコ
13位 コロンビア
14位 メキシコ
15位 ウルグアイ
16位 アメリカ
17位 スイス
18位 セネガル
19位 日本
20位 デンマーク
【FIFAランキング アジアトップ５】
19位 日本
21位 イラン
22位 韓国
25位 オーストラリア
52位 カタール
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
