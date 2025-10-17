元中日２軍コーチで２１年に失踪騒動を起こした門倉健氏が１６日、フジテレビ系「あの金どこ行った？」に出演。失踪騒動の真相を語った。門倉氏は２１年、中日２軍コーチ時代に突然失踪。世間を騒然とさせた。なぜ失踪したのか？と聞かれ「任された選手の成績が全くでない。考えても考えても原因が分からない」という状況になり「初めてじゃないか。小３で野球を始めて、全く楽しくなかった。ボールを握るのが嫌になって。プチ