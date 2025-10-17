スマートフォンより大きな画面で、さまざまなコンテンツが利用できるタブレット。市場に流通するタブレットの大半は非常に低価格で低性能なものだが、最近になって再び高性能のタブレットを市場に投入する動きが強まっている。一体なぜだろうか。MacBook Proと変わらない性能を持つ新iPad Pro「iPhone 17」シリーズや「iPhone Air」など、iPhoneの新機種を発表したばかりのアップル。だが日本時間の2025年10月16日にはさらに、「iP