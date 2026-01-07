Image: Anker Ankerの「2026 45W Nano」は、プラグが180度回転する（折りたためる）設計が特徴のUSB-C充電器です。差し込み角度をより柔軟に調整でき、壁際や電源タップまわりなどの狭い場所でも扱いやすいのがポイント。 プラグが180度回転する Image: Anker 内蔵の「Smart Display」が充電アニメーションやリ