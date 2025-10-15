熊本市のメンズエステ店で「女性従業員の体を触った」と因縁をつけ、男2人が客から現金を脅し取った事件で、逮捕された2人は、西日本を中心に約10か所の拠点を作っていたことが新たに分かりました。 【写真を見る】「示談金として100万円」誓約書・示談書などの証拠品 メンズエステ店経営の亀崎日向容疑者（23）と従業員の井上拓真容疑者（25）は「施術中の女性従業員の体を触った」と因縁をつけ、客から現金を脅し取ったとし