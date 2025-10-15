¤³¤ÎÀè°ì½µ´Ö¤Ï³ÆÃÏ¤Çµ¤°µÊÑ²½¤¬Âç¤­¤¯¡¢µ¤°µ¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Çµ¤°µÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë±Æ¶ÁÅÙÂç¤­¤¤½ê¤â¤³¤ÎÀè°ì½µ´Ö¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Çµ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤­¤¯¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¡¢´ØÅì¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ëµ¤°µ¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë±Æ¶ÁÅÙ¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü15Æü¤ÏÁ°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢´ØÅì¤«¤é¶áµ¦