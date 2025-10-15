この先一週間は各地で気圧変化が大きく、気圧の変動による影響が大きくなる所があるでしょう。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。

低気圧や前線の影響で気圧変動による影響度大きい所も

この先一週間は低気圧や前線の影響で気圧の変化が大きく、北海道や東北、関東などを中心に気圧の変動による影響度が大きくなる所があるでしょう。

今日15日は前線が停滞し、関東から近畿を中心に曇りや雨となりそうです。ただ、気圧の下降による影響度は小さい見込みです。明日16日は北海道から近畿まで気圧が下降し、特に仙台や東京で影響度が大きくなりそうです。明後日17日は東北から東海で気圧が上昇しますが、近畿や九州、沖縄は気圧が下降し、大阪では影響度が大きくなりそうです。





18日は 北海道 と東北で気圧が下降し、札幌と仙台で影響度が大きいでしょう。19日は札幌で気圧上昇の影響度が大きく、東京では気圧下降の影響度が大きくなりそうです。20日は気圧による影響度が大きい所はないでしょう。21日は名古屋で気圧が下降し、影響度が大きいでしょう。

気圧変化で症状が出る前に

気圧低下に伴って、頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などが起こる場合があります。気圧変化によって体調を崩しやすい方は注意が必要です。気圧変化で症状が出る前に、規則正しい生活やスケジュールにゆとりを持って生活したり、アルコールは控えめにしたりなどを心掛けましょう。また気圧予報を日頃からチェックしておくと良いでしょう。



医学的表記監修:せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生