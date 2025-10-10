10月16日に放送される『あしたが変わるトリセツショー』（NHK）で、女優の石原さとみがMCとして復帰することが9日に発表された。同日にはそのビジュアルが公開され、ファンは歓喜に湧いた。今、その近影をめぐりファンがざわついている。「同番組は2022年4月から放送開始され、石原さんは、初回からMCに抜擢されていました。今年5月に第2子を出産し、番組を一時的に離れていましたが、約5カ月ぶりに出演することになりました」（