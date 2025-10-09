株式会社deltaが展開する「月島もんじゃ こぼれや」は、10月7日に新店「月島もんじゃ こぼれや 縁」をオープンした。それに伴い、10月3日にメディア向け内覧会が開催された。「月島もんじゃ こぼれや」は現在、中央区月島を中心に 6店舗を展開、新店は 7店舗目となる。また、2026年4月にはマレーシア･クアラルンプールに海外1号店を出店予定。株式会社 delta 営業推進部･ 篠崎翔太部長に、海外にもんじゃを発信する戦略を聞いた。