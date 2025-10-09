「月島もんじゃ こぼれや」新店オープン/もんじゃを海外に発信する戦略を聞く

株式会社deltaが展開する「月島もんじゃ こぼれや」は、10月7日に新店「月島もんじゃ こぼれや 縁」をオープンした。それに伴い、10月3日にメディア向け内覧会が開催された。

「月島もんじゃ こぼれや」は現在、中央区月島を中心に 6店舗を展開、新店は 7店舗目となる。また、2026年4月にはマレーシア･クアラルンプールに海外1号店を出店予定。株式会社 delta 営業推進部･ 篠崎翔太部長に、海外にもんじゃを発信する戦略を聞いた。

――「月島もんじゃ こぼれや」の特徴は。

株式会社 delta はミッションとして「Save the JAPANFOOD ともに守る、つぎを創る」、ビジョンとして「Share the TEPPAN CULTURE 世界中に鉄板を囲むよろこびを」を掲げ、もんじゃ事業を展開している。

日本の食は世界に誇れる文化である一方で、少子高齢化や東京一極集中によって、伝統的に受け継がれてきた食文化や食材が失われつつある。

日本の伝統的な食文化や食材を守り、発展させていくこと、世界中に鉄板文化を広げていくことが私たちの使命だ。

そのために、もんじゃの出汁を「日本の旨い」ものだけで作ることにこだわり、小麦、豚骨、魚介、水まですべて日本産の食材を使用している。

株式会社delta営業推進部 篠崎翔太部長

――海外に鉄板文化を広げるための戦略は。

インバウンド需要の増加に伴い、日本食への関心は一段と高まっている。

従来の寿司やラーメンに続き、「新しい日本食」を求める声も増えており、認知度の高い鉄板焼きやお好み焼きをベースに、“体験型で楽しめる新しい日本食”としてもんじゃを発信する構想だ。もんじゃは、海外ではほとんど認知されていない未開拓ジャンルであり、「ブルーオーシャン」市場として日本食との親和性の高いASEAN圏でのポテンシャルが大きいとみている。

クアラルンプールでは、富裕層や若年層を中心に外食･日本食人気が拡大しており、現地で人気の鉄板焼き･お好み焼きを入口として、段階的にもんじゃ文化を浸透させていく。

「月島もんじゃ こぼれや 縁」

同社は月島で生まれた“鉄板を囲む文化”を、マレーシアから世界へ広げていく考えだ。「マレーシアでの成功を礎にASEAN、そして欧米への展開を目指す」と語った。

◆月島もんじゃ こぼれや 縁（ゆかり）店舗情報

住所：東京都中央区月島1-22-1 ミッドタワーグランド 113

電話番号：03-6673-5654

営業時間：

17:00-23:00（平日）

11:00-23:00（土日祝日）

定休日：不定休

席数：60席

アクセス：月島駅 徒歩2分





