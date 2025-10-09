サイバー攻撃を受けたアサヒグループホールディングス。商品が品薄になる店舗もあるなど、影響は収まっていません。ランサムウェアのハッカー集団「Qilin」が犯行声明を出したことが分かりました。手口などの特徴を専門家に聞きました。そこで今回の#みんなのギモンでは、「“アサヒ攻撃”Qilinとは？」をテーマに解説します。■コンビニに欠品を知らせる貼り紙が山粼誠アナウンサー「アサヒグループホールディングスのサイ