マイクロマネジメントとは「上司やチームリーダーが部下の業務を細かく管理するマネジメントスタイル」を指す。上司は「部下の教育のために」と善意でやっているつもりが、これをやるとハラスメントになったり、部下のモチベーションを削いでしまうという。【画像で解説】ついやってしまいがち…マイクロマネジメントの具体的な例本人が気づきにくいその深刻な問題点と改善法を、橋本将功著『人が壊れるマ