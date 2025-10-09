動画タイトル『LINEギフトを送信したのに相手が気づかなかったらどうなる？ 』で、LINEギフトの疑問についてひらい先生が分かりやすく解説した。動画内では、LINEギフトを送った際、受け取り人がギフトに気づかなかった場合や受け取りを拒否した場合に、どう対処すればよいかについて語っている。 ひらい先生は「LINEを送っても気づかないことってよくあると思うんですけど、これが同様にLINEギフトで同じことが起こったらどう