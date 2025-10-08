ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 小泉進次郎氏陣営が総裁選の前夜に「祝勝会」か 朝日新聞が報道 小泉進次郎 自民党 総裁選 時事ニュース 女性自身 小泉進次郎氏陣営が総裁選の前夜に「祝勝会」か 朝日新聞が報道 2025年10月8日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 小泉進次郎氏の陣営が見せた「気の緩み」について「女性自身」が伝えた 投開票日の前夜、勝利を確信していたメンバーは「祝勝会」を開催したそう 朝日新聞の報道によると、他陣営の幹部が眉をひそめる騒ぎだったという 記事を読む おすすめ記事 ハダカにされて殴る蹴るの虐待を受けたことも…中学の成績はトップクラス、高校では生徒会長→28歳で「たちんぼ」を始めた『女優の壮絶人生』 2025年10月7日 17時0分 投資アドバイザー・鳥海翔氏が突きつける！制度変更の死角を見逃すな『【緊急】政府が国民に隠す罠！2026年までに知らないと大損するマイナンバーカードの真実について解説します！』 2025年10月3日 18時0分 ハッカー集団が犯行声明 アサヒにサイバー攻撃 2025年10月8日 10時34分 「一体どうした？三谷幸喜…」 フジの話題作「もしがく」がまさかの低視聴率スタート 「民放連ドラ」25年のブランクは長すぎたか 2025年10月8日 6時12分 真美子さん 大谷翔平と愛娘への手作りご飯のお手本にする「料理上手ママ女優のインスタ」 2025年10月8日 6時0分