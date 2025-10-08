うどんチェーン店「資さんうどん」は10月31日、千葉県船橋市の商業施設「ららぽーとTOKYO-BAY」に出店する。開業は89店舗目となるが、フードコートへの出店は初。大規模改装を進めている「ららぽーとTOKYO-BAY」北館の目玉となる、計38店舗が集まる大型フードゾーンに入る。同施設のリニューアルオープンに合わせて開業する。北九州発祥の「資さんうどん」は1976年に創業。九州全7県をはじめ、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広