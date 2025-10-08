寿司チェーン「スシロー」は10月8日から、全国の店舗で人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」とのコラボレーションを開始する。前半(10月8日〜)と後半(10月22日〜)に分けて、コラボメニューやグッズ付き商品を展開。開催期間は11月9日まで。スシロー×「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」「おぱんちゅうさぎ」とはイラストレーターの「可哀想に!」さんによるキャラクター。健気なかわいさが特徴で、SNSを中心に人気