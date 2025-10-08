スシロー×「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」コラボ開始、限定グッズ付きのメニューを発売

寿司チェーン「スシロー」は10月8日から、全国の店舗で人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」とのコラボレーションを開始する。

前半(10月8日〜)と後半(10月22日〜)に分けて、コラボメニューやグッズ付き商品を展開。開催期間は11月9日まで。

スシロー×「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」

「おぱんちゅうさぎ」とはイラストレーターの「可哀想に!」さんによるキャラクター。健気なかわいさが特徴で、SNSを中心に人気を博している。スシローでは2023年11月に「おぱんちゅうさぎ」との初コラボを展開し、好評を博した。今回は同じく「可哀想に!」さんによる人気キャラクターで、ヨーグルトの妖精「んぽちゃむ」もあわせて登場する。

コラボメニューは以下の通り。価格は店舗によって異なる。

〈前半(10月8日〜)の商品〉◆まぐたくおはぎ(イカのせ)可哀想に!コラボ限定ピック付き

まぐたくのおはぎに、薄くスライスしたいかをのせて「おぱんちゅうさぎ」の姿を表現したメニュー。コラボ限定ピック(全10種、ランダム)付き。ピック40.8万枚分がなくなり次第終了。税込220円〜。

まぐたくおはぎ(イカのせ)可哀想に!コラボ限定ピック付き

◆ぷちローセット 可哀想に!コラボ限定つみあげフィギュア付き

つみあげフィギュア(全3種、ランダム)がつく、子ども向けの「ぷちローセット」。セット内容は、えび･まぐろ･サーモン･たまご･イクラの包み･ハンバーグ･ゼリー。いくらの包み以外はミニしゃりで提供する。フィギュア15.9万個分がなくなり次第終了。間違い探しや迷路などで遊べるコラボ限定シート(全5種、ランダム)も付属する。価格は税込600円〜。

ぷちローセット 可哀想に!コラボ限定つみあげフィギュア付き

「ぷちローセット 可哀想に!コラボ限定つみあげフィギュア付き」コラボ限定シート(全5種、ランダム)

◆かぼちゃのブリュレアチーズケーキ 可哀想に!コラボ限定ステッカー付き

ステッカー(全10種、ランダム)が付くケーキ。北海道産かぼちゃを使ったペーストに、クリームチーズをあわせた。スポンジに加えたシナモンの風味と、上面のブリュレのパリパリ食感が楽しめる。ステッカー38.7万枚分がなくなり次第終了。ステッカーの裏面には、スシロー5%OFFクーポン(利用可能期間:11月17日〜12月21日)が付いている。税込330円〜。

かぼちゃのブリュレアチーズケーキ 可哀想に!コラボ限定ステッカー付き

◆可哀想に!コラボ限定マスコット付き ソフト ドリンク (前半の全4種)

マスコット(前半:全4種、ランダム)付きのソフトドリンク。対象ドリンクは烏龍茶、ペプシコーラ、メロンソーダ、ホワイトウォーター、ホワイトソーダ。マスコット16.6万個分がなくなり次第終了。税込1,100円〜。

可哀想に!コラボ限定マスコット付き ソフトドリンク(前半の全4種)

◆可哀想に!コラボ限定セット8貫 すし皿付き

コラボ限定すし皿(全3種、ランダム)が付く、持ち帰りネット注文限定の8貫セット。持ち帰りネット注文の予約受付は、10月8日午前7時から受け付ける。すし皿3.8万枚分がなくなり次第終了。税込1,480円〜。

可哀想に!コラボ限定セット8貫 すし皿付き

〈後半(10月22日〜)の商品〉◆いかとえびのバジルチーズ炙り 可哀想に!コラボ限定ピック付き

いか･えびの各すしに、チーズとバジルソースをトッピングして炙ったメニュー。コラボ限定ピック(全10種、ランダム)付き。ピック39万枚分がなくなり次第終了。税込220円〜。

いかとえびのバジルチーズ炙り 可哀想に!コラボ限定ピック付き

◆お芋すぎるパフェ 可哀想に!コラボ限定お芋ピック付き

コラボ限定お芋ピック(全10種、ランダム)が付く芋づくしのパフェ。紫芋ムースやさつま芋の甘露煮、芋とバニラのマーブルアイスを重ね、ホイップに紫芋ペーストをモンブラン風に絞った。ピック25万枚分がなくなり次第終了。税込370円〜。

お芋すぎるパフェ 可哀想に!コラボ限定お芋ピック付き

◆お芋のチーズケーキ蜜芋風ソースがけ コラボ限定お芋ピック付き

コラボ限定お芋ピック(全10種、ランダム)が付く芋のチーズケーキ。焼き芋ペーストにクリームチーズを合わせて焼き上げた。ケーキの中にはさつまいもダイスが入っており、隠し味となる塩を加えている。仕上げに“蜜芋風ソース”をかけ、濃厚な味わいに仕上げた。ピック18.5万枚分がなくなり次第終了。税込350円〜。

お芋のチーズケーキ蜜芋風ソースがけ コラボ限定お芋ピック付き

◆ひんやり焼き芋ブリュレ バニラアイス添え 可哀想に!コラボ限定お芋ピック付き

コラボ限定お芋ピック(全10種、ランダム)が付く焼き芋ブリュレ。国産のさつまいもを使用し、提供前に表面を炙ってブリュレ風に仕上げた。添えたバニラアイスと一緒に味わう。ピック28.9万枚分がなくなり次第終了。税込350円〜。

ひんやり焼き芋ブリュレ バニラアイス添え 可哀想に!コラボ限定お芋ピック付き

◆可哀想に!コラボ限定マスコット付き ソフト ドリンク (後半の全4種)

マスコット(後半:全4種、ランダム)付きのソフトドリンク。対象ドリンクは烏龍茶、ペプシコーラ、メロンソーダ、ホワイトウォーター、ホワイトソーダ。マスコット13.1万個分がなくなり次第終了。税込1,100円〜。

可哀想に!コラボ限定マスコット付き ソフトドリンク(後半の全4種)