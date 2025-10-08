ロックバンド「ＬＩＮＤＢＥＲＧ」の楽曲「ｅｖｅｒｙｌｉｔｔｌｅｔｈｉｎｇｅｖｅｒｙｐｒｅｃｉｏｕｓｔｈｉｎｇ」（１９９６年）がここにきてバズっている。プロ野球・阪神がこの先、クライマックスシリーズ（ＣＳ）、そして日本シリーズを制すれば、大みそか放送の「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」にＬＩＮＤＢＥＲＧ、藤川球児監督が出演する可能性が出てくる。「ｅｖｅｒｙ――」が注目されたきっかけは阪神が９月