「ＤｅＮＡ０−６ヤクルト」（２３日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡのダヤン・ビシエド内野手（３７）が、任意引退を申し入れたことが２３日、分かった。球団は慰留したものの、本人の意思が固く、この日までに了承した。ビシエドは２０１６年から９年間、中日に在籍し、通算１３９本塁打、５４９打点をマーク。１８年には首位打者のタイトルを獲得した。昨季はメキシカンリーグでプレーし、ＮＰＢでの経験と得点力を買われ、昨