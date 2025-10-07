2026年北中米W杯に向けた強化の一環としておこなわれる『キリンチャレンジカップ2025』は、10月10日のパラグアイ戦、14日のブラジル戦と続き、日本代表の “現在地” を確認するには格好の相手となる。列強が揃う南米予選を勝ち抜いてきた両国。とくにブラジルには過去12回対戦し、0勝2分10敗、5得点34失点とまったく歯が立たない。それでも今回はホーム開催で、近年「最強」と謳われるサムライブルーだけに、期待は大きい。