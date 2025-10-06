貸金庫から金塊などを盗んだ罪に問われた三菱UFJ銀行の元行員の女に、懲役9年の判決が言い渡されました。三菱UFJ銀行の元行員・山崎由香理被告は2023年から去年にかけて、勤めていた東京の練馬支店と玉川支店で、顧客が貸金庫に預けていた金塊や現金など、あわせて3億9500万円相当を盗んだ罪に問われています。東京地裁は6日の判決で「山崎被告は、やめていたはずのFX取引を再開し、その損失の穴埋めのために、顧客の金品に手をつ