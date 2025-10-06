バカンス明けの9月、各地のイベントが一斉に動き出した。パリ南郊のオートドローム・ド・リナ＝モンレリーも例外ではない。9月27日、空気は冷たく、最低気温は一桁・濃い朝靄。吐く息が白いほどで、バイクで向かった身には冬装備が正解だった。【画像】「Italian Meeting 2025」にアルファロメオ、フィアット＆アバルトなどが集結！（写真35点）このItalian Meetingはサーキットの運営母体であるUTACの主催。走行枠は1）フィアット