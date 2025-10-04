憲法で軍の運用が厳しく制限されるドイツドイツのアレクサンダー・ドブリント内務大臣は2025年9月27日、ドイツ連邦軍に敵対的なドローンや無人機を撃墜する権限を与えるための航空安全法の改正案をまとめたと発表しました。【画像】史上初！ ドイツ上空で訓練を行う航空自衛隊の戦闘機この法改正は、主にデンマークやドイツ北部で相次いで確認されているドローンの侵入を受けた対応策です。すでに実害も発生しており、現地の報