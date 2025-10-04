「完母がんばったで賞」と題された、10万円と手紙が添えられた写真の投稿がTikTokで話題になりました。投稿したのは、1歳4カ月の息子さんを育てるママ（@m.mhaoさん）。育児に奮闘する夫婦の愛にあふれたやり取りに、「素敵な夫婦」「良い夫婦で賞！」といった反響が寄せられました。【画像】授乳を頑張ったママへパパの手紙全文完全母乳で息子さんを育ててきたママ。約1年間の授乳を終えて卒乳を迎えたタイミングで、思いがけ