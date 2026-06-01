動物病院での爪切りに、心からビビりまくっているワンコの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で1万3000回再生を突破し、「可愛すぎるう」「この世の終わりみたいな声ｗ」といったコメントが寄せられています。 【動画：病院の診察室でビビりまくる大型犬→爪切りに来ただけなのに…思わず応援したくなる『子どものような光景』】 爪切りが怖すぎる TikTokアカウント「0315noetok」に投稿された