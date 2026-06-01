売り場からレジへと「誘導」 画像はイメージです パラグアイのアスンシオンには、有名な野良猫Rubioがいます。 Rubioは毎日24時間営業のスーパーマーケットの入口に陣取り、落ち着いた態度で買い物客を迎えて、そのままキャットフード売り場へと案内します。しかもこの猫は愛嬌があって人懐っこく、「餌をあげずに帰るわけにはいかないよ」といった「かわいい圧」をかけてきます。