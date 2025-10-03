10月3日、同日に21歳の誕生日を迎えた日向坂46・小西夏菜実がInstagramを更新した。【写真】母から送られた幼少期のキュートSHOTを公開小西は、自身のInstagramアカウントにて、「21歳になりました」「いつもありがとうございます。 21も頑張ります！よろしくお願いします！」「(母から送られてきた写真にした )」と綴り、幼少期の思い出写真を掲載した。この投稿に対し、SNS上のファンからは、「ベイビーななみちゃんかわいい」「