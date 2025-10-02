アメリカでは政府機関の一部閉鎖が続いています。議会は1日、再び予算案を審議しましたが、与野党の合意には至りませんでした。首都・ワシントンでは1日、植物庭園や議会図書館など政府予算で運営されている一部の施設が閉鎖されました。イギリスからの観光客「入れなくて残念。（政府閉鎖は）知っていたが、まさか影響があるとは思わなかった」医療保険の補助金延長などをめぐる共和・民主両党の隔たりは大きく、アメリカ議会は1