今、焼酎が熱い。特に香り系など個性的な味わいの揃う芋焼酎が、居酒屋で家庭でと広く楽しまれている。なぜおいしくなったのか？なぜ個性的な味わいが生まれるのか？その理由を探るべく、鹿児島県南九州市の『高良酒造』を訪れた。南九州市川辺町。名水の湧く地で、昔ながらの甕壺仕込みで変わらぬ味わいを醸す、家族経営の小さな蔵だ。生産量は少ないが全国区の銘柄『八幡』は芋の風味豊かで幅のある味わい。無濾過タイプの期間限