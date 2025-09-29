「Perfume」といえば、あ〜ちゃん（36）、かしゆか（36）、のっち（37）の3人によるテクノポップユニット。年内での活動休止を9月21日に発表して大きな話題となったが、その発表の直前に、実はのっちだけに関する“重大発表”も行われていたことをご存じだろうか。【もっと読む】西野カナ×Perfumeショットにファンびっくり…ザワつき巻き起こした「のっち不在ショット」を読み解くその“発表”が行われたのは、活動休止発表の1