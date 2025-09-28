＜&GP編集部員が買ってみた！使ってみた！＞気付いたら自宅に50足ほどのシューズが山積みになっていた筆者ですが、それでも毎日使用するモノですし何より“おしゃれは足元から”なんて言葉があるせいで、ついつい買い物に出るとシューズを見てしまいがち。「あの服にこの靴を合わせたら可愛いかも」「この色のスニーカーだったらあの柄と合いそう」など考えるのが楽しくて、スニーカーマニアではないのに靴は増える一方です。