2025明治安田J2リーグ第31節の7試合が27日に行われた。ジェフユナイテッド千葉はホームでロアッソ熊本と対戦。2度のリードを許すと、2度とも追いついたが、勝ち越しならず2−2で引き分けた。28日に試合を控える水戸ホーリーホックとV・ファーレン長崎と勝ち点「55」で並んだものの、得失点差で首位浮上は果たせなかった。ベガルタ仙台は敵地で北海道コンサドーレ札幌に3−0で快勝。千葉との勝ち点差を「1」に縮めた。昇格