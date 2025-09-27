千葉、首位浮上ならず…監督交代の大宮は磐田に逆転勝利、最下位愛媛は11試合ぶり白星／J2第31節
2025明治安田J2リーグ第31節の7試合が27日に行われた。
ジェフユナイテッド千葉はホームでロアッソ熊本と対戦。2度のリードを許すと、2度とも追いついたが、勝ち越しならず2−2で引き分けた。28日に試合を控える水戸ホーリーホックとV・ファーレン長崎と勝ち点「55」で並んだものの、得失点差で首位浮上は果たせなかった。
ベガルタ仙台は敵地で北海道コンサドーレ札幌に3−0で快勝。千葉との勝ち点差を「1」に縮めた。
昇格プレーオフ出場圏浮上を目指すジュビロ磐田とRB大宮アルディージャは直接対決。3連敗で長澤徹前監督を解任した大宮は、宮沢悠生監督の初陣で早々に2失点を喫したが、カプリーニとオリオラ・サンデーがそろって2ゴールの活躍で逆転に成功する。最終盤に1点を返されたが、大宮が4−3で打ち合いを制した。
FC今治とサガン鳥栖の上位直接対決は、プレーオフ圏浮上を目指す今治がマルクス・ヴィニシウスのゴールで先制する。しかし、終盤に5位鳥栖が西川潤のゴールで追いつき、勝ち点「1」ずつを分け合った。
最下位の愛媛FCは、佐藤亮の2ゴールなど敵地で3得点を奪い、大分トリニータを下して11試合ぶり白星。残留圏17位大分との勝ち点差を「13」に縮めた。一方、18位レノファ山口FCはモンテディオ山形に逆転負けを喫した。
ヴァンフォーレ甲府は2点差からの大逆転。後半アディショナルタイム4分に三平和司が劇的な逆転ゴールを挙げて、いわきFCに3−2で勝利した。
今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
▼9月27日（土）
北海道コンサドーレ札幌 0−3 ベガルタ仙台
モンテディオ山形 2−1 レノファ山口FC
いわきFC 2−3 ヴァンフォーレ甲府
ジェフユナイテッド千葉 2−2 ロアッソ熊本
ジュビロ磐田 3−4 RB大宮アルディージャ
FC今治 1−1 サガン鳥栖
大分トリニータ 0−3 愛媛FC
▼9月28日（日）
13:00 ブラウブリッツ秋田 vs V・ファーレン長崎
14:00 水戸ホーリーホック vs 藤枝MYFC
15:00 カターレ富山 vs 徳島ヴォルティス
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 水戸（55／＋17）
2位 千葉（55／＋14）
3位 長崎（55／＋9）
4位 仙台（54／＋11）
5位 大宮（50／＋14）
6位 鳥栖（50／＋5）
7位 徳島（48／＋11）
8位 磐田（48／＋6）
9位 今治（47／＋6）
10位 札幌（43／−15）
11位 甲府（42／＋2）
12位 いわき（40／＋6）
13位 山形（38／0）
14位 藤枝（36／−2）
15位 秋田（36／−9）
16位 熊本（34／−10）
17位 大分（33／−12）
18位 山口（25／−12）
19位 富山（24／−17）
20位 愛媛（20／−24）
ジェフユナイテッド千葉はホームでロアッソ熊本と対戦。2度のリードを許すと、2度とも追いついたが、勝ち越しならず2−2で引き分けた。28日に試合を控える水戸ホーリーホックとV・ファーレン長崎と勝ち点「55」で並んだものの、得失点差で首位浮上は果たせなかった。
ベガルタ仙台は敵地で北海道コンサドーレ札幌に3−0で快勝。千葉との勝ち点差を「1」に縮めた。
FC今治とサガン鳥栖の上位直接対決は、プレーオフ圏浮上を目指す今治がマルクス・ヴィニシウスのゴールで先制する。しかし、終盤に5位鳥栖が西川潤のゴールで追いつき、勝ち点「1」ずつを分け合った。
最下位の愛媛FCは、佐藤亮の2ゴールなど敵地で3得点を奪い、大分トリニータを下して11試合ぶり白星。残留圏17位大分との勝ち点差を「13」に縮めた。一方、18位レノファ山口FCはモンテディオ山形に逆転負けを喫した。
ヴァンフォーレ甲府は2点差からの大逆転。後半アディショナルタイム4分に三平和司が劇的な逆転ゴールを挙げて、いわきFCに3−2で勝利した。
今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
■J2第31節
▼9月27日（土）
北海道コンサドーレ札幌 0−3 ベガルタ仙台
モンテディオ山形 2−1 レノファ山口FC
いわきFC 2−3 ヴァンフォーレ甲府
ジェフユナイテッド千葉 2−2 ロアッソ熊本
ジュビロ磐田 3−4 RB大宮アルディージャ
FC今治 1−1 サガン鳥栖
大分トリニータ 0−3 愛媛FC
▼9月28日（日）
13:00 ブラウブリッツ秋田 vs V・ファーレン長崎
14:00 水戸ホーリーホック vs 藤枝MYFC
15:00 カターレ富山 vs 徳島ヴォルティス
■順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 水戸（55／＋17）
2位 千葉（55／＋14）
3位 長崎（55／＋9）
4位 仙台（54／＋11）
5位 大宮（50／＋14）
6位 鳥栖（50／＋5）
7位 徳島（48／＋11）
8位 磐田（48／＋6）
9位 今治（47／＋6）
10位 札幌（43／−15）
11位 甲府（42／＋2）
12位 いわき（40／＋6）
13位 山形（38／0）
14位 藤枝（36／−2）
15位 秋田（36／−9）
16位 熊本（34／−10）
17位 大分（33／−12）
18位 山口（25／−12）
19位 富山（24／−17）
20位 愛媛（20／−24）