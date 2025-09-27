群馬県前橋市の小川晶市長（42）が市役所幹部の既婚男性と複数回ラブホテルを訪問していたことが明らかになり、前橋市政が揺れている。9月24日夜に開いた緊急会見で、小川市長は今後について、「第三者と相談して決める」としていたが、批判の声も大きい。【写真】市職員用の掲示板で公開された「小川市長からのメッセージ」、妖しい緑のネオンで照らされたラブホ内部全国紙記者が語る。「小川市長が9月26日に市議会に出席した