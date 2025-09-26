「6カ月で結婚を決めたいなら、Presiaへおまかせください」という決めゼリフがおなじみのYouTube公式チャンネル「来島美幸の婚活チャンネル」を目にしたことがある人もいるのではないでしょうか。同チャンネルを運営しているのが、オンライン完結型の結婚相談所「Presia」（広島市中区）の代表を務めている来島美幸さんです。そこで、今回は、30代独身の筆者が結婚相談所を活用した婚活についての不安を来島さんにぶつけてみまし