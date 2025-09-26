毎週月曜の夜からPodcastにて配信中『天才ピアニストのむぎゅっとぷくっと』。 THE W6代目女王・天才ピアニストが、むぎゅっとでぷくっとな時間？をお届けするこの番組。 今回、ますみは告白したいことがあるらしく……？ ©ABCラジオ 「嫌われる覚悟で告白するわ」といきなり言い出したますみ。竹内は「怖いですねーなんですか？」と促すと「えー、炊飯器を捨てました」と告白した。 竹内は「思ってたベクト