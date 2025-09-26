毎週月曜の夜からPodcastにて配信中『天才ピアニストのむぎゅっとぷくっと』。

THE W6代目女王・天才ピアニストが、むぎゅっとでぷくっとな時間？をお届けするこの番組。

今回、ますみは告白したいことがあるらしく……？

©ABCラジオ

「嫌われる覚悟で告白するわ」といきなり言い出したますみ。竹内は「怖いですねーなんですか？」と促すと「えー、炊飯器を捨てました」と告白した。

竹内は「思ってたベクトルと違うな 」と驚きつつもなぜ、炊飯器を捨てるに至ったのか訊くと、どうやら炊いたごはんを10日ほど炊飯器に放置したとのこと。

ますみ曰く、「いろいろ用事とかあって1日、2日とすぎて電気代もかかるからコンセントも抜いて。そしたらね、10日経ってまして。で、やっと蓋を開けたんですよね。そしたら天然芝みたいになってて。カビが生えるだけ生えて」。「楽園になっていたんですね」と竹内は笑いつつ表現をぼかしてフォロー。

お米は捨てて炊飯窯を洗えばいいものの、なぜかそこは触れずにそのまま炊飯器ごと捨ててしまったとますみは打ち明け、リスナーに向かって嫌いにならんといてな！と叫んだ。

だがすぐさま「もう新しい炊飯器買いましたけどね」とサイコパスな発言をしたますみに「はやー！めっちゃ米好きやん！」と竹内。

ますみが「言うかどうか悩みました。人格を疑われると思ったから。情けないわ」と言うと「（ますみは丁寧な暮らしではなく）＃乱暴な暮らし の先頭にいるわ」と竹内はつっこんだ。

さらにヒートアップするごはん話？の続きはPodcastで。