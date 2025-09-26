高級路線から転換「量」も重視へメルセデス・ベンツは、2028年に生産終了となる『Aクラス』の間接的な後継車として、新型のコンパクトハッチバックの開発を決定した。【画像】「ホットハッチ」も存続なるか？【メルセデスAMG A 45 Sを詳しく見る】全27枚この動きは、近年推進してきた高価格帯モデルを優先する製品戦略からの大きな転換を示すものだ。現行のAクラスは2028年に生産終了予定とされている。関係者によれば、この新