大阪市を訪問中の秋篠宮家の長男悠仁さまは２５日午前、大阪・関西万博の会場を訪れ、シンボルの大屋根リングを視察された。午前８時過ぎに到着し、関係者からリングの構造について説明を受けた後、上部の遊歩道に上がって眺めを確かめられた。悠仁さまは会場の面積が約１５５ヘクタールと聞くと「（約１１５ヘクタールの）皇居より広いですね」と驚き、「混雑具合はどうでしょうか」と尋ねられたという。午後には秋篠宮さまと