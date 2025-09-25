口をつけたグラスを入念に拭き少女が触った手すりや机を入念に拭く随行員たち――。９月11日、韓国の情報機関・国家情報院が北朝鮮の有力後継者とされる金正恩・朝鮮労働党総書記の娘・ジュエ氏へ「異様な対応があった」と発表した。金父娘は９月２日から４日にかけ、日本との戦争に勝利してから80年を祝う記念行事に出席するため中国を訪問。その際、北朝鮮の随行員が毛髪や皮膚片など、金正恩氏だけでなくジュエ氏に対しても「痕