ディーゼルは驚くほどの洗練度余裕の動力性能ガソリンエンジンでもディーゼルエンジンでも、マツダ・アテンザ／6のアイドリングは静か。特にディーゼルは唸らされるほど洗練され、発進加速ももたつくことはない。アクセルペダルに対するリニアな反応も、特筆すべき長所だろう。【画像】パサートを超えた楽しさ3代目マツダ・アテンザ／6SUVのCX-60最新EVの6eも全99枚5500rpm以上まで滑らかに回転し、動力性能には余裕があ