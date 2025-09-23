この記事をまとめると ■トヨタとスバルが共同開発したFRレイアウト2ドアスポーツクーペが「86／BRZ」だ ■2021年登場の2代目（現行型）から排気量拡大などでスポーツ性能が高められた ■とくに強いこだわりがなければ現行モデルの初期型を狙うと満足度は高いといえる 現代では希少となりつつある国産FRスポーツカーの代表格 トヨタとスバルの共同開発で生まれた、いまとなっては貴重なFRレイアウトの2ドアスポーツクーペである8