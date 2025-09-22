世界80以上の国と地域で愛されてきたドールハウスシリーズ「シルバニアファミリー」の大規模企画展覧会「シルバニアファミリー展40th」の見どころや気になる展覧会情報が到着！シルバニアファンの方、シルバニアファミリーが気になる方はぜひチェックを♪☆展覧会だけのオリジナル衣装の人形などをチェック！（写真13点）＞＞＞1985年の発売以来、世界80以上の国と地域で愛されてきたドールハウスシリーズ「シルバニアファミリー