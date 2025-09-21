YouTubeチャンネルで「【スマホ没収はあり？】中学生の親が行うデメリットと正しい方法」と題した動画を公開したのは、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏。動画内で道山氏は、スマホやゲームなどのデジタル依存を抱える子どもへの親の対応について、「スマホを勝手に没収するのは、9割のケースでおすすめしません」と明言した。 冒頭で道山氏は「お子さんがスマホやゲームに依存していたら、取り