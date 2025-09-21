北欧のライフスタイルを発信しているラウラ・コピロウ氏によれば、フィンランド人にとって“休む”ことは、単なる息抜きではなく、自分を回復させる重要な営みだという。忙しさに追われがちな現代人に伝えたいフィンランド流の「休み方」とは？※本稿は、ラウラ・コピロウ『フィンランド発 幸せが見つかるライフスタイル』（WAVE出版）の一部を抜粋・編集したものです。仕事中のコーヒーブレイクを大切にしているフィンランドフ