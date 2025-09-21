フリマアプリ大手「メルカリ」の一部の社員に対して「クソな無能」とX（旧Twitter）などに投稿したとして、今月3日に書類送検された個人投資家でインフルエンサーの田端信太郎氏。本人に事実確認のためにコンタクトを取ったところ、60分にわたるインタビューに応じた。 〈画像〉「無能！」とメルカリ広報に対しても告げていた田端氏の投稿 「ちょっとお話をお聞きしたいこともあるんで」 集英社オンラ