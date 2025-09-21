京都の国道で起きた“居眠り運転”による悲惨な事故。トラックがセンターラインをはみ出し、対向車線を走行していた軽ワゴン車に衝突、男性が死亡した。同乗していた妻は意識不明の重傷を負った。事故から3年、遺族が事故の瞬間を記録したドライブレコーダー映像を公開。ノンフィクション作家の柳原三佳さんが、いまも続く遺族の苦しみを取材した――。事故直前、センターラインをはみ出したトラック。ドライブレコーダー映像より