YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が公開した動画「【サウジ】NEOMトロヘナ計画が遅延の可能性！PIFがNEOM資産を減損！」で、モハP氏はサウジアラビアの国家プロジェクト「ビジョン2030」におけるNEOM計画、とくに「トロヘナ」が抱える課題と資金面の状況を解説した。同氏はYouTube開始当初から「サウジアラビアの『ビジョン2030』は『非現実的』で『無謀なもの』だ」と指摘してきたと述べ、日本のメディア報