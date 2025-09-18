うどん専門店「丸亀製麺」などを展開するトリドールHDが、新たな経営方針として、人の心を起点とした「心的資本経営」を進めている。来店客の満足度と従業員の幸福度をスコア化し、店舗の売上増につなげる取り組み。従来の店長制度を見直し、業務内容や報酬体系も変更する。店長の年収は、これまでの500万円前後から、成果に応じて最大2000万円まで引き上げるという。従前の「人的資本経営」とトリドールの「心的資本経営」〈粟田